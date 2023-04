Alla caccia di 3730 lavoratori

Sono 3.730 i lavoratori ricercati dalle imprese della provincia di Ravenna ad aprile 2023 e salgono a 13.510 entro giugno. Lo rileva Il Sistema Informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere, in accordo con l’Anpal e con la collaborazione della Camera di Commercio di Ravenna e Ferrara. Lo studio punta aa monitorare le prospettive dell’occupazione nelle aziende, attraverso il quadro previsionale della domanda di lavoro e dei fabbisogni professionali e formativi espressi dalle imprese stesse. I risultati dell’indagine possono quindi fornire indicazioni utili per il mondo della formazione, dell’orientamento e per la programmazione di politiche attive del lavoro, mettendo a disposizione informazioni di dettaglio utili alle azioni di matching tra domanda e offerta di competenze. In provincia di Ravenna, rispetto a un anno fa, dopo vari mesi di prospettive in positivo, si registra però una riduzione nelle previsioni della richiesta di lavoro del -16%, che corrisponde ad un calo di -710 unità. Negativa anche la tendenza per il confronto fra i trimestri: -13,8% che equivale a 2.160 unità previste in meno. Inoltre, la dinamica negativa della domanda di lavoro delle imprese si evidenzia anche confrontandola con i livelli pre-Covid, rispetto ai quali diventa inferiore (-560 su aprile 2019, -50 unità sul trimestre). Positive le aspettative dell’industria in senso stretto, rispetto ad aprile 2022, ma non per il complesso dei servizi, così come per le imprese di più piccola dimensione in termini di addetti. In aumento la domanda rivolta ai giovani che passa dal 27% del complesso delle entrate programmate di aprile 2022 al 32,5% per l’analogo mese dell’anno in corso. Continua a crescere la condizione di squilibrio tra domanda e offerta di lavoro che riguarda quasi il 51% dei profili ricercati, un valore superiore di ben 11 punti percentuali rispetto a un anno fa.