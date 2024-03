Alla Casa delle Aie una serata dedicata ai giochi di una volta

Questa sera alle 21, nel Teatrino della Casa delle Aie, in via Aldo Ascione 4, la serata “Quand c’a sema burdel, come ci si divertiva a Cervia una volta (da burdel, da zuvnot e da vec)“. Un viaggio culturale e musicale nella storia del divertimento dal secondo dopoguerra agli anni ’60 quando bambini e ragazzi si ritrovavano insieme e inventavano giochi. La serata sarà accompagnata dal trio Gastone Guerrini (contrabbasso, voce e conduttore della serata), Eugenio Fantini (tastiere) e Jacopo Valpiani (batteria). Saranno proiettate immagini d’epoca. Ingresso gratuito.