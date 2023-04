Alla chiesina del Fossatone la ’Pasqua del cacciatore’

La Federcaccia organizza per domani, alle 9.30, la ‘Pasqua del cacciatore’. L’evento si terrà presso la chiesina del Fossatone nell’area Ca’ Vecchia della Pineta San Vitale. Nell’occasione si terrà la tradizionale benedizione degli animali. Il programma prevede il saluto del presidente di Federcaccia Comunale di Ravenna, avvocato Fanelli, una breve storia delle pinete ravennati, liturgia e commemorazione delle guardie venatorie, la benedizione degli animali il picnic offerto da Federcaccia per i giovani under 14 ( 3 euro per adulti). Come arrivare al luogo di incontro Ca’ Vecchia: dalla statale Romea in direzione Venezia, subito dopo il canale Fossatone, girare nello stradello a destra (di fronte a Punte Alberete) seguendo le indicazioni per Ca’ Vecchia dopo aver percorso 500 metri, si giunge nel parcheggio antistante alla Ca’ Vecchia. In caso di maltempo l’evento verrà rinviato.