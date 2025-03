Alla Classense incontro sui diritti umani in Iran

Presentati due importanti eventi di respiro internazionale che si svolgeranno nelle prossime settimane nell’ambito del Festival delle Culture 2025. "Abbiamo intitolato l’edizione di quest’anno del festival ‘Oltre il conflitto’, per mettere in luce le storie di popoli che vivono il dramma del conflitto e delle violazioni dei diritti umani. La maggior parte degli eventi sono gratuiti o con biglietti a prezzi contenuti, auspichiamo di coinvolgere il maggior numero di persone possibili e toccare tanti temi della cultura" spiega l’assessora all’immigrazione Federica Moschini.

Il primo dei due eventi si terrà il 28 marzo dalle 10 alle 13 presso la sala Muratori della biblioteca Classense: in dialogo Taghi Rahmani (nella foto), giornalista e scrittore iraniano esiliato in Francia con i figli, e Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia sul tema ‘La forza del coraggio: diritti umani in Iran’. Si parlerà del movimento iraniano di protesta ‘Donna, vita, libertà’ e della dura repressione del dissenso all’interno del Paese. Rahmani è testimone in primo piano di questa oppressione: è stato in carcere diversi anni e ora si batte per la scarcerazione della moglie, Narges Mohammadi, attivista insignita del premio Nobel per la pace nel 2023. L’ingresso è libero.

Da aprile a giugno, invece, alcune strade di Ravenna ospiteranno la mostra a cielo aperto ‘I grant you refuge’: 30 scatti di sei fotoreporter palestinesi che testimoniano la tragedia che si sta consumando a Gaza. "Le immagini di ciò che sta succedendo non sono veicolate quanto si dovrebbe, vogliamo promuovere una riflessione sulla quotidianità della vita del popolo palestinese ed esprimere solidarietà e vicinanza emotiva" spiega Paolo Patruno, curatore della mostra. Uno dei fotoreporter, Shadi Al-Tabatibi, racconta: "Quando prendo la macchina fotografica sento la responsabilità di trasmettere la storia di un popolo e la sua resilienza, mostrare che le vittime non sono solo numeri ma rappresentano vite spezzate di persone che avevano dei sogni. Sono nato a Gaza e ho sempre condiviso la sua bellezza: le strade erano piene di gioia e di bambini che giocavano mentre ora c’è distruzione e tristezza. Il futuro di Gaza è sconosciuto ma ognuno ha la speranza di ricostruire la propria casa e vivere libero".

Le foto saranno esposte su manifesti di grande e media grandezza, sono state selezionate tra oltre 400 e altri scatti avranno spazio in alcune sale al chiuso in città. L’elenco delle sedi in cui sarà visitabile la mostra sarà pubblicato sul sito del Comune di Ravenna alla sezione Festival delle culture 2025.

