Alla Classense l’artista ucraina. Kadyrova

In occasione della VIII Biennale di Mosaico Contemporaneo, Comune, Mar e Biblioteca Classense, in collaborazione con Galleria Continua, presentano Palianytsia, un progetto di Zhanna Kadyrova a cura di Maria Rita Bentini. La mostra sarà allestita dal 14 ottobre al 14 gennaio 2024 nella Sala del Mosaico della prestigiosa Biblioteca Classense di Ravenna che anche per questa VIII edizione sarà una delle sedi principali della Biennale.