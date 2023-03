Alla Classense una mostra sul progettista Romolo Conti

Apre giovedì prossimo alla Classense la mostra ’L’arte di Romolo Conti, il Capo Ingegnere del Comune di Ravenna fra le bonifiche del territorio e i lavori alla Tomba di Dante’, che sarà visitabile fino a sabato 8 aprile. Alle 17 si terrà la prima delle visite guidate già programmate, tenuta dalla curatrice Claudia Foschini, responsabile dell’Archivio storico comunale. L’ esposizione è dedicata alla vita e all’opera di Romolo Conti (1832-1908), che ebbe parte importantissima nei lavori per la città di Ravenna e il territorio ravennate nella seconda metà del XIX secolo.

Questa mostra si propone di illustrare una piccola parte dell’ enorme opera svolta da Conti come progettista di palazzi su commissioni private, come ingegnere del Genio Civile e poi Capo Ingegnere del Comune, così come idrostatico, studioso di agronomia e biografo.

L’iniziativa ha come obiettivo non solo di dare un saggio delle vaste competenze dell’ingegnere, faentino di nascita e ravennate d’adozione, ma anche di proporre spunti di studio e ricerca su Conti e sulla Ravenna tra fine Ottocento e inizio Novecento.

Sono in mostra i documenti dell’Archivio storico comunale – in questo caso soprattutto i progetti di Romolo Conti – assieme ad opere a stampa e manoscritte conservate nei fondi della biblioteca Classense, in un intreccio inscindibile di percorsi di ricerca e memoria.

Il percorso si sviluppa nelle sezioni dedicate alle notizie sulla sua vita, alle opere giovanili, ai lavori per la sistemazione della zona dantesca e alla scoperta delle ossa di Dante e prosegue con i lavori per il completamento della Darsena, con il progetto del cimitero monumentale di Ravenna, con le bonifiche e le pinete e con numerose altre imprese nel territorio comunale. La conservazione e la messa a reddito delle pinete furono argomenti ai quali Conti dedicò uno dei suoi testi e si inseriscono in un altro suo ambito di competenza, quello degli studi sull’agricoltura e sulle bonifiche.

Proprio per le sue competenze in campo agronomico nel luglio del 1899 Romolo Conti fu il primo presidente del Consorzio Agrario Cooperativo ravennate, che aveva lo scopo di favorire l’acquisto e la distribuzione di beni materiali e di strumenti per i soci e conseguentemente di favorire lo sviluppo di tecniche agronomiche innovative e più produttive. Visite guidate su prenotazione nelle giornate del 16, 18, 25 marzo e 4 aprile, telefonando allo 0544482112.

Questi gli orari in cui sarà possibile visitare la mostra: lunedì 14 - 19, da martedì a sabato 9 - 18.30; chiuso domenica, lunedì mattina e festivi.