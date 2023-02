Alla Classense un’opera di Tomai stampata nel 1491

La Classense arricchisce il suo patrimonio con un prezioso incunabolo di autore ravennate. Si tratta di Phoenix seu De artificiosa memoria, del giureconsulto e poeta ravennate Pietro Tomai, stampato a Venezia nel 1491 da Bernardinus de Choris in formato in 4°. Il prezioso volume è la prima edizione della più influente opera di mnemotecnica del Rinascimento, ristampata e tradotta numerosissime volte. Ad essa attinsero tutti i maggiori trattatisti posteriori, da Johannes Romberch a Cosma Rosselli. Ancora alla fine del Cinquecento Giordano Bruno mostrava di tenerla in gran conto. Sulla rarità degli esemplari della prima edizione, anche il celebre bibliofilo e bibliografo lughese conte Giacomo Manzoni, in un’asta del 1893 a proposito di un esemplare della prima edizione del Phoenix, definisce l’opuscolo come "très rare".

"L’acquisizione di questo prezioso incunabolo manifesta e rilancia l’attenzione della nostra biblioteca per la tutela e la valorizzazione delle testimonianze storico-bibliografiche, nel solco della sua antica missione – afferma Fabio Sbaraglia, assessore alla Cultura –. Questo esemplare davvero unico del Phoenix arricchirà da oggi il patrimonio librario pubblico aprendo nuove possibilità di studio e approfondimento confermando così il ruolo essenziale della nostra biblioteca anche in ambito specialistico".