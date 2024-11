Alla Collegiata lavori da un milione: "Puntiamo ad aprirla a Natale 2025"

Procedono "in maniera ordinata", come da cronoprogramma, i lavori che interessano la chiesa di San Michele Arcangelo di Brisighella. L’edificio è chiuso dal luglio del 2022 a seguito di dissesti strutturali che hanno riguardato in particolare la cappella del Santissimo Crocifisso, a destra dell’ingresso. Il cantiere è operativo da luglio 2024 e sta volgendo al termine la prima parte dei lavori che prevedono due tamponamenti, sulla parte destra e sulla parte sinistra della cappella, per rendere più stabile l’edificio. In questa settimana si sta provvedendo a gettare la prima colata di cemento nell’ex sagrestia dove sono stati lasciati dei buchi che consentiranno l’innesto di sedici pali a controspinta di una quindicina di metri di profondità. Tali supporti saranno incrociati poi a corpi orizzontali per fermare il movimento del terreno e quindi dell’edificio. Contestualmente sono in corso i lavori per realizzare le impalcature che consentiranno agli operai di raggiungere il tetto. Qui in passato erano state fissate delle cinghie per evitare il crollo, che in funzione dell’intervento di consolidamento saranno rimosse, bonificando la parte più alta dell’edificio. Questi saranno verosimilmente i lavori che richiederanno più tempo.

In ogni caso al momento non si registrano criticità, come affermato da don Marco Ferrini. "La tabella di marcia procede in maniera ordinata – esplicita –. Era stato previsto un anno di tempo per l’esecuzione dei lavori rispetto alla consegna del cantiere, quindi speriamo il prossimo Natale di poter utilizzare nuovamente la chiesa. Sarebbe un bel regalo per la comunità". Nel frattempo i parrocchiani continueranno a usufruire della chiesa dell’Osservanza, di proprietà dell’Ordine dei frati. I lavori che interessano la Collegiata sono stati finanziati dalla parrocchia con risorse proprie, a cui si sono aggiunti i contributi dei fondi dell’8xmille della Cei. A tali risorse si sono aggiunte quelle della Soprintendenza attraverso il Ministero della Cultura e varie donazioni di privati. L’ultima, circa 4.000 euro, arriva dalla scorsa festa del Patrono. I lavori tuttavia sono molto più onerosi. Per il tipo di intervento richiesto infatti, che si unisce allo stato storico dell’edificio del 1600, i costi di ristrutturazione si aggirerebbero attorno al milione. Già nei secoli scorsi furono eseguiti interventi nell’edificio: nel 1785 fu ricostruita la facciata dopo il terremoto che provocò ingenti danni, quindi nel 1889 fu eseguito un restauro completo e poi nel secondo dopoguerra si dovette intervenire sulla facciata, sul tetto e sulle sacrestie.

d.v.