"Alla corte del cantante Bono Mi impegno per un mondo migliore"

Sono molteplici le associazioni e i giovani nel mondo che si battono su temi come il cambiamento climatico, la sostenibilità e l’eliminazione della povertà. Argomenti che negli ultimi anni sono diventati centrali non solo nel dialogo istituzionale ma anche nelle politiche nazionali e continentali. Tra i movimenti attivi nel globo c’è anche l’associazione One cofondata dal cantante Bono, che tra i 36 attivisti italiani selezionati come giovani ambasciatori per il 2023 annovererà anche il 28enne faentino Nicola Sangiorgi. "Ho conosciuto l’organizzazione per caso – spiega Sangiorgi –, e documentandomi ho capito che i valori di One coincidevano con i miei. One infatti è un movimento globale che si batte per mettere fine alla povertà estrema e alle malattie prevenibili, come l’Aids e la tubercolosi, entro il 2030. Tutti e tutte devono poter vivere una vita degna e ricca di opportunità".

I campi di azione dell’associazione sono "la raccolta di dati e ricerche attraverso l’interazione con scienziati ed altri esperti – evidenzia l’attivista faentino –. Segue poi una fase in cui gli ambasciatori incontrano trasversalmente i componenti di governi e parlamenti per sottoporre loro le idee e i programmi. Infine tramite la sensibilizzazione portiamo alla luce le tematiche e garantiamo che le persone abbiano la giusta conoscenza al riguardo. Far conoscere questi temi è infatti fondamentale. Per quanto riguarda Faenza, e più in generale il mio territorio, spero di portare il mio contributo partecipando ad eventi su questo tipo di tematiche". Nicola Sangiorgi non è nuovo all’attivismo in senso generale: "Faccio parte di altre associazioni, una in particolare tratta la violenza e le discriminazioni di genere. Credo che sia fondamentale partecipare alle discussioni sul nostro futuro. In tutto il mondo ci sono fratelli e sorelle che soffrono per il solo ‘peccato’ di essere nati alla latitudine sbagliata. Non posso e non voglio girarmi dall’altra parte mentre queste persone soffrono. Ho ritenuto giusto quindi mettermi a disposizione per amplificare le loro voci e per contribuire a costruire un mondo più giusto per tutti". Sangiorgi, insieme ai 36 ambasciatori One italiani, farà parte del team che conta oltre 300 giovani volontari in Europa, ed altri ancora provenienti dal Nord America e dall’Africa. Tra gli obiettivi rientra anche quello di "riuscire a reperire capitali che possano permettere di finanziare le progettualità – conclude –. Tuttavia non è l’unica azione. Ci sono già tantissime risorse bloccate a causa di vecchie regole, ad esempio nelle Banche Multilaterali di Sviluppo, una tipologia di istituti costituiti per finanziare progetti per lo sviluppo di paesi a basso e medio reddito. Siamo convinti che l’Italia possa giocare un ruolo chiave in questo processo, per questo ci aspettiamo dai nostri rappresentanti istituzionali coraggio e determinazione".

d.v.