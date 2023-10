Alla ’Deledda’ un murale dedicato all’autrice

E’ stato inaugurato ieri mattina il murale realizzato dall’artista Simona Lelli alla Scuola Primaria Grazia Deledda di Pinarella. Una mattina di festa per i bambini scolastici e per il personale dell’istituto. Alla cerimonia erano erano presenti alla cerimonia l’assessore alla Scuola del Comune di Cervia Cesare Zavatta, la dirigente scolastica, la professoressa Barbara Calcagno, i rappresentanti dei genitori della scuola, il Consiglio di zona di Pinarella-Tagliata. Il murale è in parte dedicato alla scrittrice premio Nobel e cittadina onoraria di Cervia, Grazia Deledda, alla quale è intitolata la scuola. La realizzazione dell’opera è inserita all’interno del progetto di plesso “Viaggio e non mi perdo” ed è stata possibile grazie al contributo del Comune di Cervia per l’acquisto dei materiali necessari.

Si rinsalda dunque il legame tra la città e Deledda, premio Nobel per la letteratura nel 1926. La scrittrice giunse a Cervia nel 1920 alla ricerca di un luogo calmo e immerso nella natura dove soggiornare. Nel 1927 le venne conferita la cittadinanza onoraria con la motivazione “che non solo il superbo sogno della sua arte ha trovato fonte di inesauribili visioni dai divini silenzi del bosco e dall’eterno sorriso del mare, ma che molti dei soggetti prescelti per le novelle che le sono più care, traggono origine anche dalla nostra gente, spesso dalla più umile, alla quale sembra avvicinarsi con più cara inclinazione.”