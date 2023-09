Alla Festa dell’Unità stasera c’è Gentiloni sul futuro dell’Europa

Prosegue la Festa nazionale dell’Unità al Pala De André, in viale Europa 1, dove stasera sarà presente per un incontro il commissario europeo per gli Affari economici e monetari Paolo Gentiloni, intervistato direttore di Repubblica Paolo Molinari. Il titolo dell’incontro, che inizierà alle 21, è ’Il futuro dell’Europa’.

Si tratta del terzo incontro della serata nella sala dibattiti Salvador Allende. Nel primo, previsto per le 18.30, si discuterà di Covid con Alessandra Moretti, Fabrizio Barca e Massimo Florio. Modera Wanda Marra. Il titolo del dibattito è ‘Report europeo Covid 19’.

Seguirà, alle 20, un ragionamento sulle prossime elezioni europee. Nel panel dal titolo ‘Per un’alternativa alla destra in Italia e in Europa’, moderato dal vicedirettore di HuffPost Italia Alessandro De Angelis, partecipano Nicola Zingaretti e Pina Picierno.

Tutti i dibattiti saranno trasmessi in diretta sul canale YouTube del Partito democratico