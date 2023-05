Alla Fiera un evento dedicato ai cavalli

Alla Fiera di Faenza oggi continua l’evento dedicato al mondo dei cavalli ‘Vet&Farrier - The meeting point’ con veterinari e maniscalchi. Saranno presenti numeri uno del settore come il dottor Stephen O’Grady (Usa) e i maniscalchi Craig Trnka (Usa) e Wayne Preece (Uk). "Con DePlano, la mia ditta, e Sive, con il supporto del Comune di Faenza, abbiamo deciso di dare vita a questa nuova avventura – spiega Gianluigi Poggiali, uno dei titolari di DePlano e vincitore di un Palio delNiballo per il Borgo Durbecco – dove la scienza della medicina veterinaria incontra l’arte della mascalcìa, con professionisti del settore. Ci saranno momenti per apprendere tecniche nuove e allo stesso tempo assaggiare buon cibo". Sarà un evento riservato, almeno per quest’anno, ai soli esperti, agli espositori e agli invitati. Al mattino dalle 8.30 si svolgeranno i vari convegni, mentre nel pomeriggio dalle 14.30 la sessione pratica all’aperto, con presentazione del cavallo, anamnesi e valutazione clinica; diagnostica per immagini prima del pareggio; pareggio; radiografia del piede dopo il pareggio; ferratura e discussione con gli esperti.

Gabriele Garavini