Alla foce del Savio valori delle acque oltre i limiti

Due campioni su 11 hanno evidenziato cariche batteriche fuori dai limiti. È questo l’esito del monitoraggio di Goletta Verde, la campagna di Legambiente per lo stato di salute del mare e delle coste, giunta all’edizione n.39, che, nel mese di giugno, ha esaminato le acque dei litorali regionali. In provincia di Ravenna, rientrata la criticità rilevata lo scorso anno a Lido Adriano alla foce dei Fiumi Uniti (da ‘inquinato’ a ‘entro i limiti’), il problema si è manifestato a Lido di Savio, alla foce del Savio. Dal ‘portale’ Acque del Ministero della salute sono risultate criticità tra il 13 e il 14 giugno, nei profili a nord e a sud della foce. In particolare, l’area a nord era stata chiusa temporaneamente dal 3 al 5 giugno. L’altro punto ‘fuori regola’ è risultato alla foce del Rubicone a Savignano Mare, in provincia di Forlì Cesena.

Nel comune di Ravenna, hanno passato l’esame gli altri 4 siti, ovvero la spiaggia a nord della foce del Canale destra Reno a Casal Borsetti; la spiaggia a nord della foce del fiume Lamone a Marina Romea; la foce del Canale Ferrari a Punta Marina Terme; la già citata foce dei Fiumi Uniti a Lido Adriano. I dati sono stati presentati e commentati nella conferenza stampa di ieri mattina al Ryc di Marina di Ravenna, sede di una tre giorni di convegni e meeting dove, fra i temi caldi, è emerso quello della temperatura media del mare Adriatico, scesa comunque da 27 a 25° nel mese di giugno. Sono intervenuti Elisa Turiani, portavoce di Goletta Verde; Davide Ferraresi, presidente regionale di Legambiente; Irene Priolo, assessore regionale all’Ambiente; Francesco De Marco, sottotenente di vascello della Capitaneria di Porto di Ravenna; Alessia Merlo, responsabile Conou. Il sindaco Alessandro Barattoni ha portato il proprio contributo: "Noi amministratori dovremmo preoccuparci della temperatura del mare non solo una volta all’anno. Fra le buone notizie c’è la deposizione delle uova di tartaruga a Punta Marina Terme, segno che il mare può essere portatore di vita. Inoltre, il messaggio da lanciare è che il mare ha un grande potenziale sul fronte della produzione di energie rinnovabili, sia esso l’eolico a mare o il fotovoltaico galleggiante. In ogni caso, servirà un ‘gioco di squadra’".

Cristina Mazziotti, responsabile della struttura oceanografica Daphne: "Sulla temperatura del mare, la stampa chiede sempre se è stato un anno record. Fornisco invece uno scoop ai giornalisti. Ebbene sì, ci sono anche le meduse e, addirittura, ci sono anche quelle che non attaccano". Claudio Mattarozzi, presidente del circolo Matelda di Legambiente Ravenna ha chiuso, indicando col dito il rigassificatore: "Dovrà lavorare bene...".

