Alla Graziola nuova vita all’usato: "I più richiesti? Mobili e tecnologia"

Nel piazzale della Graziola, dove si svolge il Mercatino dell’Usato organizzato dall’associazione Don Bosco 3A odv, dal 26 dicembre c’è un viavai incessante di persone. Si accalcano dentro alla tensostruttura attorno ai tavoli in cui sono disposte scarpe, libri, giochi, vecchi telefoni, mangianastri, lampadari e articoli per la casa. In fondo ci sono sedie impilate, quadri esposti, giacconi e vestiario. I mobili e gli elettrodomestici vanno per la maggiore, così come le biciclette disposte nel piazzale e le merci disseminate all’aperto in quello che sarebbe il ‘reparto agricolo’. Cartelli in cartone indicano i settori, presidiati da decine di volontari a cui si può fare riferimento per informazioni generiche e soprattutto per un’indicazione di prezzo. Indicazione perché, come evidenzia Gabriele Badiali, "qui tutto va via su offerta". La trattativa è infatti molto diffusa, visto che si tratta di beneficenza più che di commercio vero e proprio. Non a caso mentre Badiali spiega l’organizzazione del mercatino, a cui afferiscono circa 150 volontari, si avvicina una coppia e chiede il prezzo di un antico bilico. "È un po’ arrugginito, è da pulire" gli risponde Badiali proponendo il pezzo d’antiquariato, ma funzionante, a una cifra molto bassa. Prezzo che l’acquirente accetta di pagare, e con dieci euro in più aggiunge alla trattativa anche una cassetta per la frutta e un tagliaerba manuale. "Qui funziona così: le persone ci portano gratuitamente oggetti di qualsiasi tipo, o a volte andiamo noi a ritirarli. In ogni caso non sappiamo se le cose funzionano perchè non le proviamo". "Si tratta di oggetti che le persone butterebbero via – aggiunge una signora di passaggio –, e che per mezzo del mercatino ritornano ad altra vita. Noi veniamo qui ogni anno perchè si trovano delle occasioni".

Il mercatino natalizio si svolge ininterrottamente dal 1990 allo scopo di raccogliere fondi per opere di carità, beneficenza e sostegno delle missioni in America Latina dell’Operazione Mato Grosso. "Quest’anno la fiera non era disponibile – sottolinea candidamente Badiali – quindi abbiamo chiesto di poter utilizzare questo parcheggio". Complessivamente sono circa cinquemila i metri quadri di mercatino. "Il 26 dicembre siamo stati letteralmente presi d’assalto" e anche in questi giorni il flusso è stato continuo. "Vengono anche dalle città limitrofe: Rimini, Cesena, Lugo – prosegue Badiali –. Mobili ed elettronica vanno per la maggiore, non resta mai niente. Abbiamo ceduto anche tantissimi articoli casalinghi, piatti e bicchieri. Molte persone hanno acquistato libri usati". I proventi "vengono utilizzati per le attività missionarie in Perù Bolivia, Ecuador e America Latina – conclude Badiali, cugino di Padre Daniele Badiali, missionario faentino e martire che fu ucciso in Perù nel 1997 –. L’operazione Mato Grosso è un’associazione spontanea, poi per queste cose pratiche ci sono le associazioni di volontariato. Oltre all’organizzazione di Don Bosco ci danno una mano anche gli Amici del Perù". Mentre spiega si avvicina un altro signore: "Gabriele, ti ho portato un furgoncino pieno di ferro da vendere". Badiali aggiunge: "Facciamo il mercatino da tanti anni, i faentini sono sempre stati generosi".

Damiano Ventura