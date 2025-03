Alla guida con cellulare e senza cintura, nove patenti ‘saltate’ in un weekend

È di nove patenti ‘saltate’ l’esito dei controlli effettuati dalla Polizia locale dell’Unione della Romagna Faentina nel corso dell’ultimo fine settimana per l’uso di cellulare alla guida, mancato uso delle cinture di sicurezza e per sorpassi in prossimità di incroci. Le recenti modifiche apportate al Codice della strada hanno inasprito alcune violazioni con la "sospensione breve" della patente di guida che porta a sospendere il documento, a seconda delle circostanze, da 7 a 30 giorni. Nel dettaglio, gli agenti di via Baliatico hanno ritirato tre patenti per l’uso del cellulare alla guida con i conducenti che telefonavano o addirittura consultavano social o mandavano messaggi e due per il mancato uso delle cinture. Le pattuglie della Polizia locale dell’Unione hanno inoltre fermato quattro automobilisti che avevano effettuato manovre di sorpasso in prossimità di incroci, altra pratica pericolosissima se si pensa che questi spesso vengono attraversati, mentre è acceso il verde, anche da utenti deboli della strada.