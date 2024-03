Alla Marcegaglia le elezioni per eleggere Rsu e Rls

Si sono svolte le elezioni Rsu e Rls nel sito produttivo di Marcegaglia. La Fiom Cgil ha ottenuto "un’ottima affermazione" con 237 voti su 639 totali, pari al 37%. Tale risultato permette alla Fiom di eleggere 7 delegati Rsu su 17, confermandosi il primo sindacato in Marcegaglia Ravenna. Nel collegio operai, Fiom Cgil ottiene 182 voti su 450, pari al 40% risultando la prima. Sono stati eletti Andrea Giuliani, Igor Lelli, Felice Antonio La Gatta, Fabio D’Oria, Cesare Fabio Di Giulio.

Nel collegio impiegati, Fiom Cgil, ottiene 55 voti su 189, pari al 29% ottenendo 2 delegati Rsu su 5 totali. Sono stati eletti Monica Orselli (seconda più votata nello stabilimento) e Aamoum Abdelaziz. Nelle elezioni Rls, Fiom Cgil ha ottenuto 212 voti su un totale di 616, pari al 34% riconfermando Igor Lelli nel ruolo. La partecipazione al voto è andata oltre al 70% degli aventi diritto registrando un "risultato straordinario" per la Fim-Cisl Romagna che passa da 4 a 5 Rsu (di cui 3 nel Collegio Operai e 2 nel Collegio Impiegati). Nel Collegio Impiegati Fim-Cisl è stata la più votata (64 voti) così come nel Collegio Unico per la elezione della Rls (215 voti).