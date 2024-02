Alla Pallavicini 22 una mostra sui mosaici

Uno dei tratti distintivi del patrimonio culturale della nostra città è il mosaico. Ravenna custodisce il più ricco patrimonio mondiale di mosaici paleocristiani databili tra il V e il VI secolo dopo Cristo. Uno dei compiti fondamentali della Scuola San Vincenzo de’ Paoli è proprio quello di educare costruendo sulle fondamenta della tradizione, trasmessa non come la testimonianza di un passato concluso, ma come una forza viva che anima ed informa di sé il presente. Così la scuola ha pensato di organizzare un laboratorio per la realizzazione di 10 tavole, da parte della classe 2a media, avvalendosi della consulenza dei titolari dell’ Atelier kokomosaico e con il materiale messo a disposizione dall’Azienda Sicis. Dopo una visita a S. Apollinare Nuovo e una incursione nell’Atelier di kokomosaico, i ragazzi si sono messi all’opera, realizzando prima i disegni e successivamente le tavole. Le opere saranno esposte dall’ 1 al 5 marzo alla galleria Pallavicini 22. Poi le tavole andranno ad abbellire gli spazi comuni della Scuola. La mostra sarà inaugurata sabato alle ore 16.