Alla Pallavicini il viaggio celeste di Marco Pellizzola

Alle 18.30 di oggi, presso lo spazio espositivo Pallavicini22 Art Gallery in viale Giorgio Pallavicini 22 a Ravenna, si inaugurerà la mostra ’Viaggio celeste’ di Marco Pellizzola. L’esposizione, a cura di Gian Ruggero Manzoni e con testo critico di quest’ultimo a catalogo, rimarrà allestita fino a sabato 29 marzo e sarà aperta al pubblico dal martedì al sabato feriali dalle 17 alle 19. Ingresso libero. L’evento è promosso dall’associazione Carp,

La poesia e l’immaginazione la fanno da padrone nelle opere del Pellizzola, il tutto accompagnato dal colore azzurro, simbolo di libertà, d’intuizione, d’ispirazione, di sensibilità, di profondità, di saggezza e di stabilità emotiva. Il suo lavoro si è caratterizzato per un’intensa attività di ricerca, dapprima in ambito prevalentemente segnico e pittorico, poi sviluppando una particolare attenzione per il disegno.