Alla Pieve la musica di Caldara Omaggio al compositore veneziano

Il Festival I Luoghi dello Spirito e del tempo torna come di consueto alla Pieve del Tho a Brisighella. L’appuntamento di quest’anno è, alle 21, con un insolito concerto per tre nickelharpe, o viole a chiavi, e voce, ed è interamente dedicato alla musica di Antonio Caldara, notissimo compositore veneziano vissuto a cavallo tra XVII e XVIII secolo, che passò la sua vita tra Venezia e Vienna. Annette Osann e Valentin Contoit alle nyckeharpe concerteranno e accompagneranno la voce di Anne Schlick, anche lei inoltre nyckelharpista. Il concerto, a ingresso libero, sarà alle 21: dalle 20.alle 20.30 e per mezz’ora alla fine del concerto sarà possibile visitare la bella cripta romanica della pieve. Per informazioni: collegi[email protected]; www.collegiummusicumclassense.it