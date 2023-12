Alla Pinarella la storica sede dei Canottieri

I due capanni bianchi ai margini della ‘Pinarella’ (poco oltre il cimitero) e in riva al Candiano erano la sede e gli spogliatoi dei Canottieri che lì si erano trasferiti all’inizio del secolo dalla darsena di città e lì restarono fino ai primi anni 50 quando tutta l’area fu interessata ai lavori per far posto all’Anic e per l’allargamento del porto canale. La società sportiva annoverava fra i suoi atleti, i fratelli Geo e Antonio Baletti, Paolo Serra, Gentile, morto in Urss e Minardi. Nello specchio d’acqua antistante la sede dei Canottieri si allenavano anche i nuotatori de L’Edera.

A cura di Carlo Raggi