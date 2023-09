Alla polisportiva torna la Sagra de Caplèt

A Porto Fuori da oggi a lunedì 18 settembre torna la tredicesima Sagra de Caplèt alla polisportiva in via Combattenti Alleati. Nata nel 2009 dalla volontà di un gruppo di amici, la sagra è alla tredicesima edizione. Gli ingredienti del successo della sagra sono il “caplèt”, realizzato a mano dalle azdore con materie prime selezionate e di ottima qualità e la dedizione dei volontari tra spettacoli, balli, sport e artigianato. Il menù prevede, oltre ai cappelletti tradizionali (al ragù, pasticciati, burro e noce moscata e in brodo), grigliate, castrato, contorni, dolci e il cappelletto gourmet, a tiratura limitata, ogni sera dalle 19 (la domenica anche alle 12.30). Stasera si inizia alle 20 con il karaoke di Nick e Roby; alle 20.30 Andrea Lama in concerto e alle 21 commedia con la Compagnia del Buonumore. Per lo sport alle 19 memorial Aldino Salbaroli e alle 20.30 ‘Biciclèt e caplèt’, memorial Mazzotti Gianfranco.