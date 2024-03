Alla ricerca di sei operai per la Rinascita

La società cooperativa La Rinascita di Fusignano, è alla ricerca, che scade il 23 marzo, di 6 operai – a norma di legge l’offerta è rivolta ad ambo i sessi – di sei operai per il confezionamento manuale di cofanetti di cosmetica, dell’etichettatura dei pezzi, del riempimento dei sacchetti, del conteggio pezzi e così via. Si richiede immediata disponibilità, ottima manualità, la licenza della scuola media dell’obbligo, l’essere automuniti e la conoscenza della lingua italiana. È considerato titolo preferenziale un’esperienza pregressa nella mansione ricercata. Il contratto è a tempo determinato di 3 mesi. L’orario è a tempo pieno di 8 ore al giorno (non vengono considerate proposte di part time) dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17.