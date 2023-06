Alla Rocca apre ‘Oltre il viaggio’

S’inaugura oggi alle 18.30, alla Rocca di Riolo, la mostra ‘Oltre il viaggio’ dell’artista imolese Lietta Morsiani, presentata dal critico d’arte Aldo Savini.

Nelle parole di Morsiani, il soggetto principale della mostra di sculture "è Ulisse e tutti i personaggi dell’Odissea, ma esso è un pretesto per parlare del viaggio non come fine ma come mezzo di trasformazione: attraverso i vari incontri e vicissitudini possiamo acquisire nuove consapevolezze, perché essi non sono solo con l’altro fuori di noi, ma anche con l’altro dentro di noi".