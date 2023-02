‘Alla Rovescia’ al centro sociale Il Tondo

Domani alle 15.30, al centro sociale Il Tondo di Lugo, verrà presentato il libro ‘Alla Rovescia! Periodico di Gs a Lugo (1967-69)’, uscito a fine 2022 per Il Nuovo Diario Messaggero. "‘Alla Rovescia’ – spiega Tiziano Conti, uno dei ragazzi che frequentarono Gioventù Studentesca a Lugo alla fine degli anni 60 del secondo scorso – era un quindicinale che si distribuiva in modo semiclandestino, nelle scuole superiori, durante l’intervallo". Sono quindici i "giovani di allora" che hanno contribuito a realizzare il libro. Alcuni hanno vissuto esperienze e avventure che li hanno fatti conoscere non solo a livello locale: Paolo Galletti, deputato, Guido Marzari, allenatore di scherma oro olimpico ad Atalanta, Cassiano Tabanelli e Katia Sgalaberna, da sempre in prima linea nelle opere sociali del mondo cattolico, insieme ai loro assistenti di allora, don Beppe Tagariello, oggi figura carismatica dell’oratorio di San Giacomo a Imola e don Leo Commissari, poi missionario in Brasile, assassinato nella sua favela.

Daniele Filippi