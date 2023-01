‘Alla Rovescia!’, il giornalino studentesco in un libro

"Che effetto fa sfogliare dopo una cinquantina di anni ‘Alla Rovescia!, giornale studentesco che uscì nelle scuole superiori di Lugo negli anni scolastici 6768 e 6869? L’occhiello e la testata indicano la strada: Noi usiamo un metro diverso, noi la pensiamo Alla Rovescia". Così Paolo Galletti, fondatore delle Università Verdi e dei Verdi italiani, parla di ‘Alla Rovescia!’, il libro che ripercorre la vita del giornale studentesco di fine anni ’60 che è appena uscito per Il Nuovo Diario Messaggero. Un viaggio nostalgico in un tempo ormai lontano e, come recita il sottotitolo, "uno stile di vita e un’amicizia che attraversano due secoli e un millennio" perché questo libro è stato scritto dai "ragazzi" che hanno frequentato la gioventù studentesca a Lugo a fine degli anni ’60 del secolo scorso. Il vangelo, gli atti degli Apostoli, l’aiuto ai più poveri e soli con la cosiddetta "carititiva", ma anche la voglia e capacità di divertirsi con uscite domenicali fantastiche, la musica (il concerto ‘Quaresima beat 1968’ con Lucio Dalla al cinema San Rocco) e le letture ‘Lettera ad una professoressa’ di don Lorenzo Milani. "Quale è stata la natura profonda, strutturale di un’esperienza la cui onda lunga arriva fino a oggi? – si chiede Cassiano Tabanelli, ingegnere elettronico –. Io ricordo due fatti di quel periodo". In un pomeriggio estivo del 2021 molti dei ragazzi del giornale studentesco si sono ritrovati sulle colline imolesi, con don Beppe Tagariello, il loro assistente di allora. Poche settimane dopo, la scomparsa di Angelo Pergolini, lughese di nascita e milanese per professione, ha lasciato commozione e ricordi. E ricordando Angelo hanno ripercorso la storia di ‘Alla Rovescia!’. Sono quindici i "giovani" di allora che hanno contribuito a realizzare il libro. Alcuni sono conosciuti: Paolo Galletti, deputato al Parlamento, Guido Marzari, allenatore di scherma oro olimpico ad Atlanta, Cassiano Tabanelli e Katia Sgalaberna, in prima linea nelle opere sociali del mondo cattolico. Con il libro hanno voluto ricordare anche un altro sacerdote che li guidò in quegli anni: don Leo Commissari, poi missionario in Brasile e assassinato in favela.

Daniele Filippi