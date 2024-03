Alla sala ‘Il Gabbiano’ si parla di alluvione

‘L’assetto del territorio dopo l’alluvione’ è il titolo dell’assemblea pubblica, organizzato da Cgil Ravenna e Spi-Cgil Conselice con il patrocinio del Comune di Conselice, in programma domani pomeriggio alle 18 nella sala ‘Il Gabbiano’, in via Giuseppe Verdi 4 a Conselice.

All’incontro interverranno Raffaele Vicidomini, segretario provinciale di Cgil Ravenna, oltre a tecnici dell’Agenzia Sicurezza Territoriale e Protezione Civile.

Tra i partecipanti all’assemblea di domani pomeriggio ci saranno la sindaca di Conselice Paola Pula e Irene Priolo, vicepresidente della Regione Emilia Romagna.

A coordinare i lavori sarà invece Maura Masotti, segretaria provinciale Spi-Cgil Ravenna.

L’ingresso è libero.