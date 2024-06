Alla sbarra per molestie. Giovane colf accusa 74enne: "Sesso in cambio di lavoro"

Attraverso un annuncio pubblicato su internet, aveva trovato lavoro come colf in un’abitazione di Ravenna. Salvo poi dovere rinunciare a quel posto perché il suo datore avrebbe voluto a ogni costo avere rapporti sessuali con lei con tanto di agguati da tergo per toccarla o baciarla. Armata di cellulare, era pure riuscita a registrare le avances esplicite dell’uomo. Un racconto, quello ripetuto in aula ieri mattina da una 30enne di origine straniera parte civile con l’avvocato Pietro Solinas, che ha fatto finire a processo un 74enne ravennate per violenza sessuale continuata (è difeso dall’avvocato Edlira Mace).

L’imputato - ha ricordato la 30enne davanti al pm Stefano Stargiotti e al collegio penale presieduto dal giudice Antonella Guidomei - lei lo aveva conosciuto grazie a un annuncio di lavoro di fine dicembre 2022. Il 74enne cercava una colf per le pulizie esterne. A fine mese "feci il colloquio: era presente pure una signora di origine straniera che puliva all’interno. Lui mi fece un po’ di domande sulle mie esperienze di lavoro e disse che mi avrebbe fatto sapere". Quindi "il mercoledì successivo mi disse che aveva scelto me". L’assunzione era partita dal 7 gennaio 2023: "Andavo tutti i giorni, sabato per mezza giornata. Lui si presentava ogni tanto quando finiva di lavorare". Un giorno il 74enne le avrebbe detto: "Nasconditi che devo trovarti". A richiesta di spiegazioni, l’uomo avrebbe risposto: "Vedrai quando (...)". All’inizio, secondo la giovane, le molestie sessuali erano "solo verbali: poi, quando in giro non c’era nessuno, ha iniziato da dietro a baciarmi il collo e toccarmi le cosce. Gli dicevo che non era giusto, che ero lì per lavorare. E allora mi chiedeva: ’ma tu hai mai tradito il tuo moroso?". Nonostante i no di lei, lui aveva via via alzato il rito arrivando a infilarle - sempre secondo la giovane - le mani sotto ai vestiti: "Faceva finta di stare al telefono e poi mi toccava. Mi diceva: ’non lo dirai mica a nessuno’".

Le cose erano peggiorate quando la colf per le pulizie interne, aveva deciso di tornare in patria: il 74enne "mi disse che lei era innamorata persa di lui", facendole insomma capire che era sua amante. E "iniziò a chiamarmi dentro a fare le pulizie". I pretesti per avvicinarla erano aumentati: "Vista l’età, speravo che capisse che era sbagliato, che si fermasse: così io conservavo il posto di lavoro". Dopo poco tempo "andai in malattia: rientrai il 13 marzo: lui era fuori di testa, dovevo" sottostare alle sue richieste "per continuare a lavorare". A quel punto "capii che lui non avrebbe capito: lo dissi al mio fidanzato e andammo a denunciarlo ai carabinieri". Non prima però di essere riuscita a registrare "un colloquio con il cellulare infilato nella tasca del giubbotto". Dall’audio, fatto ascoltare in aula, si sente la 30enne dire: "Anche se non rimango incinta non va bene". E ancora: "Non è che sto qui per farmi toccare, sono una lavoratrice, è sbagliatissimo toccarmi". E lui: "Non ti tocco mica".

a.col.