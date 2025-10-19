Alla scoperta dei dipinti di Renato Cavallari

Continua la programmazione annuale di eventi dell’associazione ’La Memoria storica’ di Brisighella “I Naldi-Gli Spada”, proponendo una mostra pittorica di Renato Cavallari (1938-1995), nel trentennale della sua scomparsa, per ricordarne e celebrarne la ricca produzione artistica che ha trovato nell’acquerello la sua espressione artistica più raffinata. Artista colto e sensibilissimo, ha frequentato a Brisighella la Scuola di Disegno per Arti e Mestieri diretta dal grande Pino Parini.

I dipinti di Renato Cavallari nascono da una contemplazione silenziosa e profonda del paesaggio brisighellese e non solo, amato e trasfigurato in immagini sospese tra sogno e visione metafisica. Nella delicatezza dei suoi acquerelli – spesso dominati da una luce lunare, da cieli notturni e trasparenze azzurre – le forme di rocche, colline, chiese e strade si smaterializzano in una dimensione rarefatta, dove la materia si dissolve in luce e colore. I suoi scorci sono essenziali ma sempre riconoscibili, sintesi poetiche in cui colline e nuvole diventano macchie vibranti, coniugando ampiezza spaziale e profondità emotiva.

Oggi alle 17 l’inaugurazione, presso la loggetta “Miro e Rosangela Fabbri”, curata da Elisabetta Zambon; si ripercorrerà il cammino artistico di Cavallari, grazie anche all’intervento della critica d’arte Patrizia Capitanio. La mostra, ad ingresso libero, rimarrà aperta fino al 2 novembre, tutti i mercoledì mattina dalle 10 alle 12 e le domeniche, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17. Oppure anche su appuntamento. Info: 347/5044604.