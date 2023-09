Alla scoperta dei gioielli lughesi. Il libro di Daniele Serafini

La dichiarazione d’amore di Daniele Serafini (foto) per la sua città, Lugo. Oggi alle 17.30 alla Feltrinelli di Ravenna, in via Diaz 14, sarà presentato il libro dell’autore ’All’ombra del Pavaglione’, edito da Il ponte vecchio di Cesena. Per l’occasione interveranno lo scrittore Daniele Serafini, il musicologo e giornalista Alberto Spano e la presidente dell’associazione Amici di viale Baracca Alessandra Manuzzi.

Il libro presenta una raccolta di scritti che attestano l’amore e l’interesse dell’autore per la propria città d’adozione, le sue tradizioni e le sue eccellenze. Dal Settecento, con il Pavaglione e il Teatro Rossini, fino all’epoca contemporanea, si dispiega un ventaglio di grandezze artistiche, architettoniche, poetiche e musicali.

Il libro vuole catturare l’anima più autentica di Lugo e del suo territorio, da cui si sviluppano traiettorie che conducono il lettore ben oltre i confini regionali. Come scrive il critico d’arte Orlando Piraccini nell’introduzione, la lettura del volume che Serafini ci propone può essere affrontata alla stregua di un inventario. O, se si vuole, come piccolo memoriale riguardante il lavoro svolto per oltre un ventennio quale operatore culturale a Lugo di Romagna: tra istituzioni e associazioni locali, relazioni con i territori, mondi vari della cultura e dell’editoria.

Serafini accompagna così il lettore come in una visita guidata alle tante meraviglie da lui stesso conosciute nel suo territorio e, di più, valorizzate e divulgate nel corso della propria vita professionale.