Alla scoperta dei luoghi della guerra

Dopo l’inaspettato successo delle passeggiate organizzate per l’80° Anniversario della Liberazione, che hanno visto moltissimi partecipanti di ogni età, il progetto ‘Nei loro passi’ dell’Associazione Senio River 1944 -1945 torna nell’annata commemorativa 2025/2026 con un intenso programma di “Battlefield Tour”: sei appuntamenti domenicali, accessibili a tutti, nell’autunno 2025 in altrettanti luoghi della regione, a cui altri si aggiungeranno nel 2026, perché per comprendere quello che milioni di civili e soldati affrontarono in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale, spesso è necessario tornare nei luoghi in cui tutto accadde. Non solo per seguire le tracce di chi c’era, per ricostruirne la storia e per ricordare, ma soprattutto per fermarsi e anche soltanto per un attimo provare le stesse emozioni, permettendo così alle storie del nostro passato di vivere anche nel presente, indicandoci il valore della memoria per un futuro migliore.

Il progetto ‘Nei loro passi’, che vede il patrocinio e la collaborazione di varie realtà locali tra cui Anpi e Cai, ha questo scopo. Ogni cammino condurrà alla scoperta di una storia diversa: dalle battaglie più feroci e conosciute, agli episodi più nascosti. Lunghezza del percorso e dislivello comporteranno diversi gradi di difficoltà per ciascun itinerario. Come sempre, a raccontare curiosità e storie sarà Marco Dalmonte, presidente dell’Associazione Senio River. Si comincia domani con Monte Battaglia (Casola Valsenio), per poi proseguire con: 5 ottobre Monte Cece, 19 ottobre Monte dell’Acqua Salata, 16 novembre Croce Daniele, 23 novembre Borgo Crivellari, 7 dicembre Castel Raniero. Per prenotarsi occorre chiamare il numero 388/ 8751513.

Paolo Casadio