Alla scoperta del corpo con ’POP’

Un appuntamento tutto dedicato alla danza quello che calcherà il palcoscenico delle Artificerie Almagià oggi alle 17.30: protagonista il giovane danzatore e coreografo Nicola Galli (nella foto) con la performance interattiva ’POP’, dedicata al pubblico dell’infanzia e alle famiglie, che pone al centro il corpo quale strumento primario per l’esplorazione delle potenzialità espressive e comunicative.

’POP’, prodotto da Nebula in collaborazione con Teatro del Drago e Rete Almagià, si struttura in una performance interattiva che esplora, attraverso il gioco, differenti possibilità motorie del corpo, proponendo un tempo dedicato alla scoperta di nuove percezioni attraverso il movimento. Su una piattaforma quadrata ricoperta di pluriball, il danzatore si muove piegando ed estendendo le articolazioni del corpo per disegnare figure e geometrie, invitando il pubblico a interagire. Biglietti da 5 a 7 euro, o cumulativi da 20 euro.