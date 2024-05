Alla scoperta del dodgeball. Una mostra al Private Banking

La Cassa di Ravenna S.p.A., nell’ambito delle iniziative di valorizzazione del collezionismo privato e della cultura artistica, presenta presso il Private Banking in Piazza del Popolo 30 (ex Bubani), fino al 14 maggio, una nuova mostra dal titolo: “Il Dodgeball”, dedicata a questa disciplina che è la versione sportiva della classica ‘Palla Prigioniera’ e che vanta a Ravenna ed in provincia tantissimi appassionati, organizzati in diversi club tra cui Shamrock Ravenna (shamrock.asd@hotmail.it), Ghinea Dodgeball Team Ravenna (ass.lafeniceasd@gmail.com) e Asd Dodgeball Club Lugo (lugododgeballclub@gmail.com).

Altro particolare che lega questo sport al nostro territorio è il fatto che il Dodgeball è stato per la prima volta introdotto in Italia nel 2007-2008 dal Centro Sportivo Italiano di Ravenna. Le prime competizioni europee sono datate 2010, promosse oltre dall’Associazione Italiana Dodgeball anche dalle omologhe organizzazioni inglese e svedese, mentre nel 2016 si è arrivati al primo regolamento mondiale in occasione dei campionati iridati di Manchester. Il meccanismo del gioco è assieme semplice e coinvolgente: squadre da otto giocatori, con l’obiettivo di colpire e quindi eliminare gli avversari con la palla. Ma per saperne di più basta approfittare di una bella passeggiata nel centro di Ravenna con la sosta immancabile all’ex Bubani, ora Private Banking della Cassa, in piazza del Popolo, per conoscere meglio emozioni e riferimenti di uno sport che ha appassionato tutti almeno una volta nella vita. La mostra tra l’altro arriva in un momento di particolare attesa per gli appassionati, dato che a luglio a Castenaso si giocheranno i Campionati Europei Under 15 e Under 18.