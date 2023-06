Alla scoperta della chiesa di San Michele

Alle 17.15 di oggi appuntamento dal titolo ’Dal locus “in africisco” al museo. sulle tracce di una chiesa “scomparsa”’. San Michele in Africisco, un titolo enigmatico per una chiesa quasi invisibile. Per saperne di più il ritrovo è in piazza Andrea Costa per osservare ciò che resta della chiesa dedicata all’Arcangelo. Si proseguirà vers il Museo Nazionale per ammirare i pregevoli manufatti riferibili alla chiesa. Biglietto di ingresso al Museo a pagamento, visita guidata gratis (iniziativa parte delle Giornate Europee dell’Archeologia).