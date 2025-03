Alla scoperta della Ciclovia Adriatica

Fiab Ravenna ripropone sabato prossimo la pedalata mattutina, aperta a tutta la cittadinanza, per promuovere e far conoscere la Ciclovia Adriatica nel territorio ravennate. L’escursione era stata originariamente programmata sabato 1 marzo, ma, a causa del maltempo, era stata rinviata. Così sabato Fiab invita tutti a percorrere in bici i tratti già disponibili della Ciclovia Adriatica e, nel corso della mattinata, verranno mostrati i luoghi dove apriranno a breve i cantieri per il completamento dell’opera. La partenza della pedalata è fissata per le 9 da piazza San Francesco; il percorso è di circa 35 km e si snoderà lungo la Ciclabile del Mare fino a Punta Marina, quindi si pedalerà nel Parco Marittimo per arrivare a Marina di Ravenna; dopo la traversata con il traghetto proseguimento per Porto Corsini, Marina Romea, via Baiona, Bassette, Parco Teodorico e ritorno in città.