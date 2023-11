Alla scoperta della permacultura

L’associazione HumuSapiens organizza un corso sulla permacultura, modalità di progettazione delle attività umane, per domani a Bagnacavallo. Il corso è dalle 9 alle 17.30 al campo HumuSapiens in via Granaroli di fronte al civico 4. Per la pausa pranzo è previsto che ognuno porti qualcosa da condividere. Contributo a persona: 20 euro; prenotazione cell. 334.3312289.