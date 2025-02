Alla scoperta dell’arte di Elisa Grillini ed Egidio Miserocchi

Giovedì scorso il Rotary club Ravenna Galla Placidia ha tenuto la sua consueta serata al Grand Hotel Mattei. I relatori erano i due artisti del nostro territorio, Elisa Grillini ed Egidio Miserocchi, che hanno raccontato ai partecipanti le loro esperienze e attività.

Elisa Grillini è nata a Cotignola, ha frequentato l’istituto d’arte per la ceramica ‘Ballardini’ di Faenza e sempre nella città manfreda ha iniziato la sua formazione nella famosa bottega Gatti. Ora vive a Cervia, anche se la professione l’ha portata a girare un po’ in tutto il mondo.

Egidio Miserocchi è nato a Ravenna, ha conseguito il diploma d’arte applicata in mosaico e la laurea in architettura, è titolare fin dagli anni Ottanta di un laboratorio di stampa su tela ed è anche insegnante di corsi di stampa su tela per diverse scuole e centri didattici. Ora vive a San Zaccaria. Si è specializzato pure nella produzione dei colori, che fabbrica lui stesso attraverso una ricerca sulle piante che lo ha portato a non acquistare più determinati colori sui mercati, ma a produrli direttamente.

Nel corso della serata sono state esposte alcune opere dei due artisti in modo che i rotariani presenti potessero vederle. Al termine delle loro relazioni i soci hanno poi posto delle domande per comprendere meglio come vengono materialmente realizzate le ceramiche e come si effettuano le stampe su tela.