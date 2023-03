Alla scoperta dell’arte nascosta Ecco le Giornate Fai di Primavera

Un fine settimana alla scoperta dei tesori d’arte della provincia: il 25 e il 26 marzo tornano le Giornate Fai di Primavera che consentono di visitare luoghi abitualmente chiusi al pubblico guidati dagli studenti delle superiori. Il programma è stato presentato ieri in prefettura, la cui sede, il Palazzo del Governo in piazza del Popolo, verrà aperto grazie ad una collaborazione con il prefetto Castrese De Rosa (sabato dalla 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30, domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 16). "È giusto così – ha detto ieri De Rosa – perché non deve essere solo il prefetto a godersi questo palazzo. Per la prima volta sarà possibile vedere anche la stanza della principessa allestita in occasione della visita a Ravenna della principessa Maria José. Al termine delle visite si esibiranno alcuni dei musicisti dell’Orchestra giovanile Cherubini. Il Gruppo Fai Ponte fra culture, con i mediatori culturali che hanno partecipato al progetto dedicato ai cittadini stranieri organizza visite guidate al Santuario della Madonna del Torrione: domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.30 (in lingua ucraina alle 10.30, in lingua russa alle 11). "Grazie all’impegno della Delegazione e dei volontari Fai – ha sottolineato la capo delegazione Fai di Ravenna, Claudia Giuliani – apriremo il 25 e 26 marzo luoghi solitamente chiusi, che rinnoveranno con il Fai l’appuntamento con la bellezza, con la conoscenza del nostro inesauribile patrimonio.

Il Gruppo Fai di Cervia propone visite all’Oratorio di San Lorenzo a Castiglione di Cervia (esclusivamente su prenotazione al 338 4544222).

Il Gruppo Fai di Faenza, nell’ambito delle celebrazioni del bicentenario della morte di Felice Giani, accompagna i visitatori alla scoperta di Palazzo Milzetti (sabato e domenica dalle 15 alle 17.30); della Galleria dei Cento Pacifici (sabato e domenica dalle 15 alle 17.30) e di Palazzo Conti (sabato e domenica dalle 10 alle 12). Il Gruppo Fai di Lugo apre ai visitatori gli Archivi di Ricerca Mazzini di Massa Lombarda, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18; propone inoltre la visita ai palazzi storici di Lugo: Palazzo Manzoni e Istituto San Giuseppe sabato dalle 14.30 alle 17 e domenica dalle 9.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 17. Ai partecipanti verrà suggerito un contributo libero a partire da 3 euro, per sostenere la missione e le attività del FAI. Le Giornate di Primavera sono possibili anche grazie alla collaborazione dell’Associazione nazionale carabinieri in congedo e volontari che nei due giorni metteranno a disposizione trentadue persone.