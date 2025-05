Alla scoperta delle fortezze

Arriva a Cervia oggi la Notte delle Fortezze - Night of Fortresses goes green, un’occasione per adulti e piccini per vivere Cervia in modo “inedito” e divertente, scoprendone gli aspetti meno noti e sorprendenti.

Una serata ricca di iniziative gratuite che permetteranno di conoscere il patrimonio fortificato. L’evento avrà inizio alle 16.45 con due percorsi paralleli di visita ai luoghi fortificati e di difesa, come il quadrilatero della città di fondazione, la Torre San Michele, la fortezza ritrovata in salina, e i bunker. Il Musa aprirà dalle 18 alle 21.30. Prenotazioni: 0544/974400