Alla scoperta di funghi e piante

Sei lezioni di cui cinque per imparare a conoscere e trovare i funghi e una di botanica su alberi ed erbe spontanee. Questi sono gli appuntamenti in programma per il corso base di micologia e botanica, organizzato dal Gruppo micologico lughese. La prima lezione, con relatore Marcello Rava che parlerà de ‘Le stagioni dei funghi’, è in programma domani alle 20.45 nella sala convegni del palazzo Ascom-Confcommercio di via Acquacalda 29 a Lugo (entrata laterale dal civico 11 di via Giotto).

La quota di partecipazione è di 35 euro per l’interno corso (gratis per gli under 16) e la dispensa.

Per ulteriori informazioni si può chiamare lo 0545.34114 o Michele Petralia al numero di cellulare 335.6464932.