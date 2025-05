Alla scoperta di Georg Handel con i soprani Ferrari e Venieri

Georg Friederich Handel sarà il vero protagonista del concerto che Solisti e Orchestra della Cappella Musicale di San Francesco (piazza San Francesco, Ravenna), diretti da Giuliano Amadei, terranno nell’omonima chiesa oggi alle 19.30. Fra i protagonisti: Emilia Ferrari, Annarita Venieri (soprani), Anna Pieri (mezzosoprano), Enrico Gramigna (violino solista) e il direttore Giuliano Amadei.

Fin dalla sua nascita, tradizionalmente posta il 6 ottobre del 1600 a Firenze per il matrimonio tra Enrico IV di Francia e Maria de’ Medici, l’Opera lirica ha avuto un seguito senza eguali. Importantissime erano le stagioni che venivano allestite dai teatri, ma proprio queste avevano una durata limitata, generalmente dal giorno di Santo Stefano al giorno di carnevale, perciò per i musicisti, e soprattutto i cantanti, era necessario trovare il modo di lavorare anche al di fuori di questo periodo di tempo. Venne in soccorso un genere che era già noto, ma non frequentato come lo sarebbe stato in seguito, l’oratorio sacro. Ingresso libero.