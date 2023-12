Alla Scuola arti c’è il catalogo di ‘Affascinante’

Alla Scuola arti e mestieri in via Cairoli 6 a Cotignola, oggi alle 18.30 verrà presentato al pubblico il catalogo che documenta e conclude ‘Affascinante’, mostra realizzata nella primavera del 2023 e curata da Gioele Melandri e Luigi Presicce. Il progetto espositivo, così come il catalogo, si inseriscono all’interno di un programma di riscoperta e valorizzazione della cartapesta nella produzione artistica contemporanea. A tale scopo, per la mostra era stato chiesto a una cinquantina di artisti tra i più interessanti a livello nazionale di realizzare un proprio autoritratto scultoreo utilizzando solo carta e colla e con i quali è stato poi costruito un grande presepe laico, collettivo e "tassidermizzato". Alla presentazione dialogheranno insieme i due curatori, confrontandosi sui moventi che hanno spinto alla realizzazione della mostra, preceduti da un saluto di Federico Settembrini, assessore alla Cultura del comune di Cotignola.

L’ingresso è libero.