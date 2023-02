Alla scuola San Rocco si parla il dialetto

Pillole di dialetto romagnolo all’Istituto comprensivo Strocchi: è questo il titolo del percorso ideato dalle docenti e dalla dirigente della scuola per il terzo Memorial dedicato a Denise Zannoni, studentessa della primaria Martiri di Cefalonia scomparsa in giovanissima età nel marzo 2020. Perché la scelta del dialetto? Potrà sembrare curioso, ma nella vita della piccola Denise – cui ora è dedicata la sala lettura della biblioteca scolastica – aveva un ruolo importante, essendo la lingua dell’amatissimo nonno. Ebbene sì: una lingua, tanto è il romagnolo per l’Unesco, che l’ha inserita nel suo atlante delle lingue in pericolo (dialetti sarebbero solo quelli della porzione di Italia centrale che comprende Toscana, Lazio, Umbria e anconetano, in quanto varianti dell’italiano e non lingue temporalmente precedenti alla sua diffusione sul territorio della penisola), a sua volta suddiviso nei vari dialetti parlati nelle zone di cui si compone la Romagna, dall’Appennino alla costa ravennate, fino all’entroterra riminese. Di questo e di molto altro si tratterà durante l’evento in programma il 10 marzo a partire dalle 9 nel parco del plesso Martiri di Cefalonia, che vedrà l’esibizione dei 103 alunni coinvolti nel progetto, all’insegna del comandamento "Scor cum ut à insigné tu nòn!" ("parla come ti ha insegnato tuo nonno", ndr), che li ha visti affiancati dagli esperti in romagnolo Cristina Vespignani, attrice dialettale madrelingua, nota per la serie visibile sul canale youtube ‘Romagna Slang’, e Alberto Giovannini, docente di musica, cultore del romagnolo e membro dell’associazione Schurr. Saranno loro, coordinati dalla docente Melissa Zaccaria, a tenere le lezioni pratiche, a cadenza settimanale, che culmineranno con l’evento in calendario fra un mese. A partire dall’edizione di quest’anno del Memorial Denise Zannoni, l’Istituto Strocchi "intende iniziare ad allestire un Laboratorio mobile inclusivo, anch’esso dedicato a Denise, che abbia al centro della sua progettazione la facilitazione della comunicazione in tutte le sue forme. Il laboratorio mobile adotta la tecnologia come facilitatore per l’inclusione, permettendo agli studenti con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento di sfruttare le potenzialità degli strumenti su temi come l’accessibilità, il supporto all’apprendimento, la personalizzazione dei percorsi formativi, il supporto individuale".

f.d.