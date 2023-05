"Alla sera tutto ok Il mattino dopo spariti due ettari"

Interi impianti frutticoli, oliveti, vigneti inghiottiti e cancellati dalle frane innescate dall’ondata di maltempo che una settimana fa ha investito le colline e le zone di montagna dell’Alto Faentino. La situazione tra i calanchi di Brisighella, Riolo Terme e Casola Valsenio è drammatica e la pioggia di questi ultimi giorni rischia di aggravarla ulteriormente. Si contano centinaia di frane e smottamenti – denuncia Coldiretti – con strade rurali interrotte ed ettari di coltivazioni letteralmente scomparsi insieme agli investimenti e al lavoro di generazioni di agricoltori e allevatori. Ivo Tedioli, frutticoltore di Brisighella, ha visto scomparire in un attimo i suoi campi di kiwi e albicocco, travolti dall’esondazione del Lamone e da una frana che ha completamente modificato la morfologia di una vasta area nei pressi della Pieve del Thò: "Alle sette della sera del 2 maggio – racconta – sono andato a controllare i frutteti ed era tutto a posto, in ordine, la mattina successiva non c’era più nulla, due ettari scomparsi, mangiati dalla frana e dalla furia dell’acqua".