Alla settimana del design le ravennati ’Bubilda&BubyPerry’

Tra le artiste che hanno esposto all’M45 di Milano nell’ambito della settimana del design, all’interno della collettiva ‘Così lontano, così vicino’, erano presenti anche le ravennati Bubilda&BubyPerry (Lucia Bubilda Nanni ed Elisa Perini). Hanno preso parte all’esposizione con una selezione del loro lavoro più recente, dal titolo ‘Suidi Pensanti’. Insieme a loro anche Gisella Chaudry, Mara Fabbro e Alice Padovani. I loro lavori rimarranno nello spazio espositivo di via Manzoni a Milano fino a fine maggio. Mentre SediMenti, i Gioielli Indiscreti, la prima serie di Sedie Pensanti, è attualmente esposta a Ravenna, negli spazi della Boutique Fantasque di via Cavour e via De Gasperi.

’Suidi Pensanti’ è una famiglia di suidi che, ricamata sugli schienali di antiche sedie, osserva e giudica il mondo degli uomini, evocando ‘Lettera di una scimmia’ di Restif de la Bretonne. Grufolano liberamente (i maiali scavano, cercano, scoprono, sondano il terreno inarrestabilmente) accompagnati dallo squillante tintinnio di una campanella: i maiali dell’ordine ospedaliero di Sant’Antonio ebbero infatti il privilegio, fino al XVI sec., di grufolare per le strade di Parigi e la campanella era il loro passaporto di libertà.

Nella storia della pittura il maiale è il compagno di Sant’Antonio, ma anche un simbolo luciferino e di discriminazione; mille sono i modi di dire e i luoghi comuni che lo riguardano: improbo, sporco, impuro; era un animale dei boschi, è diventato un animale dei grattacieli, vedi i recenti allevamenti di maiali in Cina, perché il più prolifero, il più somigliante all’uomo dopo la scimmia e perché del porco non si butta via niente. BubyPerry invece ha deciso di buttare via tutto e di ascoltare solo quel tintinnio della sua antica libertà.