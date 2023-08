Alla Torre S.Michele Luca Gardini parla di vini

Prosegue CerviaGustaLibro23. La manifestazione, arrivata alla nona edizione, si conclude stasera sotto la Torre San Michele, in centro, con inizio alle ore 21.30. C’è davvero gande attesa per Luca Gardini. ’The Wine Killer’, il più grande degustatore di vini al mondo, Gardini accompagnerà il pubblico in una serata unica, che prenderà il via dalla presentazione della nuova guida de l’Espresso “I 1000 vini d’Italia” (Le guide de l’Espresso), curata proprio dal sommelier più noto al mondo.