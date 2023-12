"Alla trattoria ’La Villa Matta’ pasto sospeso per chi ha bisogno"

Se a Napoli è viva la tradizione del caffè sospeso, alla trattoria ‘La Villa Matta’ di Villa Vezzano (Brisighella) c’è il ‘pasto sospeso’ per dare un senso concreto a sentimenti di solidarietà e fratellanza che in questo periodo si fanno più sensibili nei confronti di chi ha bisogno. L’iniziativa si deve a un’amica de ‘La Villa Matta’, Monia Musolino, spinta dal desiderio di fare del bene in un periodo di una diffusa difficoltà di vita. La proposta è stata accolta con entusiasmo e sensibilità dal titolare Claudio Malavolti e dallo staff del locale. "Se in un bar di Napoli – spiega Malavolti – si possono pagare due caffè e consumarne uno solo lasciando il secondo alla disponibilità di chi non si può permettere neanche quella piccola spesa, a ‘La Villa Matta’ chi ha bisogno potrà trovare gratuitamente un pasto o anche solo un piatto grazie al buon cuore dei clienti che possono “lasciare in sospeso” un pasto a 15 euro o anche solo un piatto. Intanto a una prima disponibilità provvediamo noi come locale con gli amici de ‘La Villa Matta’, poi, grazie anche ai clienti e a chi intende aderire all’iniziativa, speriamo di superare il periodo delle feste in modo che questo locale continui a essere un punto di riferimento per chi ha bisogno. Sappiamo che sono tanti e sarà nostra cura accertare, con cautela e rispetto, se chi si rivolge a noi per un ‘pasto sospeso’ ha effettivamente bisogno". A sua volta, Monia Musolino precisa: "Speriamo che questa iniziativa non rimanga solo un nostro desiderio, ma che in tanti contribuiscano alla realizzazione di quello che per molti potrebbe essere una risposta a un reale bisogno".

Beppe Sangiorgi