Alla Trisi spiegano come si gioca a Go

Iniziativa alla Biblioteca Trisi di Lugo. Oggi dalle 17.30 alle 19 secondo appuntamento con il corso base in sette lezioni del gioco del Go corso di base in 7 lezioni

Semplice e allo stesso tempo strategico, il gioco del Go vede 2 giocatori contendersi il controllo di un territorio cercando di aggiudicarsene una parte più grande dell’avversario.

Considerato una delle quattro grandi Arti nell’antica Cina, è praticato ormai da 2500 anni e continua tuttavia a evolversi, oggi grazie all’intelligenza artificiale. A Lugo si potrà dunque conoscere in maniera più approfondita questa disciplina. Prenotazioni in biblioteca 0545299566. Domani alle 21 in sala Codazzi, in collaborazione con Caffè Letterario: Stefano Bon presenta “Ascolta oltre l’oceano”, Clown bianco edizioni 2023, con l’introduzione della direttrice della biblioteca Maria Chiara Sbiroli.