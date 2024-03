Alla Trisi un pomeriggio con ’Mondo Rosa’

Alle 15 di domani in sala Codazzi (biblioteca Trisi di Lugo), consueto appuntamento con l’associazione Mondo Rosa. Sarà un pomeriggio da passare in compagnia chiacchierando e realizzando i tanti progetti a scopo benefico, come le famose Pigotte per l’Unicef oppure lavori a maglia per i bambini prematuri degli ospedali della Romagna e di Macerata. Alle 17 in sezione Ragazzi appuntamento con Lib Lab, letture e laboratori creativi a cura della biblioteca Trisi per bambini dai 6 ai 9 anni. Il laboratorio si intitola “Fiori di carta”: petali, gambi e foglioline, di carta colorata, per comporre deliziosi mazzolini variopinti È richiesta la prenotazione allo 0545 299558 /339 5380983;

trisiragazzi@comune.lugo.ra.it