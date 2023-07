Allagamenti, 200 cittadini ancora ospitati in hotel e strutture socio-sanitarie

Nel corso della quinta commissione consiliare tenutasi nei giorni scorsi e avente ancora a tema l’alluvione, i numeri esplicitati dall’assessore al welfare Davide Agresti hanno evidenziato in maniera netta il disagio causato dagli allagamenti in città: circa 200 cittadini sono stabilmente ospitati nelle camere requisite dal Comune all’hotel Cavallino, all’hotel B&B nella zona del casello autostradale, oppure sono ospitati nelle camere messe a disposizione al monastero di Santa Chiara, e nelle strutture socio-sanitarie cittadine per coloro che sono in condizioni di non autosufficienza o parziale autosufficienza. A questi inoltre si aggiungono le oltre 1.900 domande di contributo per l’autonoma sistemazione presentate alla Regione entro il 30 giugno scorso. "Queste indicano i nuclei familiari che sono stati costretti ad affittare appartamenti, che si sono spostati al mare o in campagna oppure che sono stati, o sono ancora ospiti da amici e parenti – ha esplicitato l’assessore faentino –. Qualcuno probabilmente ha già avuto modo di rientrare nella propria abitazione, ma riteniamo che molti altri siano ancora fuori casa. Consideriamo che ogni domanda fa riferimento a un nucleo familiare, e che quindi statisticamente si tratta almeno di 4.000 persone".

Le verifiche strutturali in somma urgenza sugli edifici hanno fatto emergere l’inagibilità di qualche decina di abitazioni, che non corrisponde invece all’abitabilità. "C’è chi deve rifare gli impianti, il mobilio, gli infissi, i pavimenti e la questione qui comprende anche la disponibilità degli artigiani che devono eseguire materialmente i lavori e le materie prime" ha spiegato Agresti. Problematiche che quindi potrebbero cronicizzare la situazione, appurato che dopo il terremoto de L’Aquila la Protezione Civile non ha più utilizzato i moduli abitativi, ovvero le tanto conosciute casette. L’attenzione quindi resta alta, anche sul piano sanitario. La presenza in commissione della direttrice del distretto Donatina Cilla e della dirigente psicologa dell’Ausl Romagna Raffaella Oggianu le quali hanno relazionato sull’enorme lavoro svolto, e ancora in svolgimento, da parte dell’azienda sanitaria locale costituiscono l’altro paradigma che detterà i prossimi periodi: "Sul piano sanitario siamo stati attivati per il supporto agli utenti fragili e non ne siamo ancora usciti" ha detto Cilla. "Abbiamo lavorato sulla salvaguardia della salute psichica della popolazione, e sulla prevenzione dell’acutizzazione – ha sottolineato Oggianu –. Abbiamo cercato di evitare che si tramutasse in disturbo post traumatico. E’ però stimato che nelle calamità naturali, almeno il 5% persone cronicizzerà. Ed ora ci stiamo ora preparando a questa situazione inevitabile". Si parla nel complesso degli 88mila abitanti dell’Unione della Romagna Faentina, soccorritori compresi.

d.v.