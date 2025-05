Allagamenti, come comportarsi. Incontri per studenti e cittadini

Si intitola ‘Acqua è, e Vita 2025’ la campagna informativa promossa domani a Massa Lombarda dal Comando dei vigili del fuoco di Ravenna, con il patrocinio della Prefettura. Gli eventi alluvionali del settembre 2024, oltre a quelli del maggio 2023, hanno rafforzato l’esigenza di dedicare attività ad aumentare la cultura della sicurezza nei confronti del rischio alluvione di studenti/cittadini. L’attività divulgativa sarà gestita da vigili del fuoco del Comando di Ravenna, 118, Polizia provinciale e Protezione civile di Massa Lombarda. Al mattino sarà riservata alle classi prime della scuola media, mentre al pomeriggio è aperta alla cittadinanza alla sala del Carmine (alle 16.30 con replica alle 18) e in piazza Matteotti. Alla sala del Carmine di via Rustici sarà proiettato un filmato realizzato dal Comando, con il supporto del Coem provinciale e regionale, che metterà in risalto, nella prima parte, l’impatto dell’alluvione e i soccorsi dei vari enti a essa collegati (VF, Esercito, 118, Polizia provinciale e altri). Nella seconda parte saranno sottolineate le testimonianze e le sensazioni di chi ha vissuto l’evento nelle vesti di persona coinvolta e soccorsa, gli amministratori locale e i soccorritori. In piazza Matteotti ci sarà un’esposizione e illustrazione di mezzi, attrezzature e procedure messe in campo per affrontare l’emergenza dell’alluvione da parte dei vigili del fuoco (Ucl, mezzi nautici, DPI), 118, Polizia provinciale e volontari della Protezione civile comunale.

Lu.Sca.